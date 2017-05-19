10:56 19.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100166129:Polishuk

В Милане неизвестный ранил ножом трех полицейских - ФОТО

В пятницу утром, 19 мая, на центральном вокзале Милана неизвестный мужчина ножом ранил трех правоохранителей.

В Милане неизвестный ранил ножом трех полицейских - ФОТО

Травмы получили двое военных и полицейский. Как сообщает издание La Repubblica, инцидент произошел во время обычной проверки.

Когда полицейские попросили 20-ти летнего мужчины показать документы, он сразу достал нож и бросился на них. В результате ранения получили двое военных и один из полицейских, которому нападавший порезал шею.

В полиции уже установили, что нападающий, марокканей по происхождению, но проживающий в Милане, ранее был известен полиции связями с наркоторговлей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице неизвестный, угрожая ножом, напал на 21-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Как выяснили правоохранительные органы, незнакомец угрожал потерпевшей ножом и пытался отобрать ее вещи. Однако при задержании сотрудники следственно-оперативной группы изъяли орудие преступления и доставили мужчину в управление полиции. Там они провели первоочередные следственные действия.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив