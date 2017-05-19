В Милане неизвестный ранил ножом трех полицейских - ФОТО

Травмы получили двое военных и полицейский. Как сообщает издание La Repubblica, инцидент произошел во время обычной проверки.

Когда полицейские попросили 20-ти летнего мужчины показать документы, он сразу достал нож и бросился на них. В результате ранения получили двое военных и один из полицейских, которому нападавший порезал шею.

В полиции уже установили, что нападающий, марокканей по происхождению, но проживающий в Милане, ранее был известен полиции связями с наркоторговлей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице неизвестный, угрожая ножом, напал на 21-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Как выяснили правоохранительные органы, незнакомец угрожал потерпевшей ножом и пытался отобрать ее вещи. Однако при задержании сотрудники следственно-оперативной группы изъяли орудие преступления и доставили мужчину в управление полиции. Там они провели первоочередные следственные действия.