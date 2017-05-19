В Кропивницком возле дома взорвали автомобиль, пострадал местный житель - ФОТО

В результате инцидента пострадал местный житель. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области, взрыв прогремел около пяти часов утра в одном из спальных микрорайонов.

По предварительной информации, на автомобиле "Нива" сдетонировало взрывное устройство. В момент взрыва в машине находился хозяин автомобиля, который и получил тяжелые травмы.

Полиция сейчас выясняется обстоятельства происшествия. Вместе с тем правоохранители предполагают, что пострадавший является сотрудником одного из госучреждений, поэтому дело предварительно квалифицировано, как покушение на убийство.

Сейчас на месте взрыва работают полицейские.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области на железнодорожной станции задержали мужчину, который пытался вывезти боеприпасы в Киев.