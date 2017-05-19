В Донецкой области приостановлена работа КПВВ "Гнутово"

С сегодняшнего дня боевики прекратили пропуск через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
"Около 9 часов, российские наемники прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", - говорится в сообщении.
В связи с этим контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" были временно приостановлены. Кроме того, среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа.
На данный момент усилены меры безопасности и проинформированы представителей ОБСЕ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пункте "Гнутово" у женщины внезапно начались роды.