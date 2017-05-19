В Донецкой области приостановлена работа КПВВ "Гнутово"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Около 9 часов, российские наемники прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", - говорится в сообщении.

В связи с этим контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" были временно приостановлены. Кроме того, среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа.

На данный момент усилены меры безопасности и проинформированы представителей ОБСЕ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пункте "Гнутово" у женщины внезапно начались роды.