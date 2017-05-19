СБУ обнаружила в зоне АТО тайники с российским оружием - ФОТО

В Николаевке Славянского района Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными обнаружили в районе проведения антитеррористической операции российское оружие.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Оперативники спецслужбы конфисковали из тайника гранату РГН с ударно-дистанционным запалом, 350 граммов тротила в шашках, три электродетонатора ЭДП-Р и почти полтысячи патронов различного калибра.
Как выяснили служащие СБУ, граната РГН изготовлена в 1993 году.
По их словам, такие гранаты в Украине не изготавливались и на вооружении ВСУ не состоят.
Помимо этого правоохранители нашли отстрелянный реактивный огнемет "Шмель", изготовленный в России.
В данный момент продолжаются соответствующие процессуальные действия.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задержала бывшего военнослужащего 24 батальона территориальной обороны Вооруженных Сил Украины "Айдар". Экс-военный занимался продажей оружия и боеприпасов на территории Киева и Киевской области.