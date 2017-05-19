Ливни на Гаити вызвали наводнение, погибли пять человек

Они вызвали наводнение, которое уже, по предварительным данным, унесло жизни пяти человек. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на департамент гражданской защиты, по состоянию на утро пятницы, 19 моряков пропал без вести в двух прибрежных городах в департаменте Гранд-Анс на юге страны.

В этом же регионе 322 человека остаются в центрах размещения. Еще 20 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за стихийного бедствия в Северо-Западном департаменте Гаити. При этом основной удар стихия нанесла по инфраструктуре, - пояснили в департаменте

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Республику Доминикана обрушились сильные ливни. Это вызвало наводнение в ряде городов. Местные власти вынуждены были начать эвакуацию людей.