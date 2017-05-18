В Турции в аварии пострадали украинские туристы, гид и водитель - МИД

Два человека скорая помощь увезла в больницу. Об этом сообщили в офисе по вопросам культуры и туризма посольства Турции в Украине.

По данным посольства в результате аварии из 18 человек, 16 лицам была предоставлена амбулаторная медицинская помощь. Угроза жизни двум госпитализированным отсутствует.

В посольстве также рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло в девять часов утра на 30-м километре трассы Стамбул-Денизли, в провинции Мугла, вблизи поселка Яйласьогют.

Причина аварии стало скользкое дорожное покрытие после дождя. В автобусе находились туристы из Украины из разных отелей Бодрума, которые направлялись на однодневную экскурсию в Памуккале.

Эту же информацию подтвердили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, пострадавшие украинцы доставлены в больницу. Посольство, страховая компания и туроператор оказывают помощь, - заверили в МИДе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в местных СМИ сообщили, что микроавтобус с гражданами России перевернулся на автотрассе между городами Мугла и Денизли, в результате ДТП пострадало не менее 17 человек. Однако позже пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила, что граждан РФ не было среди пострадавших в ДТП, в автобусе находились граждане Украины.