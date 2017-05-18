11:33 18.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, 18 человек ранены - ФОТО

В юго-западе Турции в четверг, 18 мая, попал в аварию автобус с российскими туристами.

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, 18 человек ранены - ФОТО

В результате аварии 18 человек получили травмы. Как сообщает Hurriyet Daily News, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе между Мугла и Денизли.

Подробностей аварии пока не сообщается, однако известно, что автобус перевернулся.

Вместе с тем Генеральное консульство в Анталье сейчас проверяет информацию о случившемся. Полиция выясняет обстоятельства события.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 мая на юго-западе Турции также в ДТП попал автобус с туристами. Водитель автобуса потерял управление на повороте горной дороги, из-за чего машина перевернулась. Украинцев среди пострадавших не было.


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