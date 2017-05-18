07:35 18.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Колумбии в порту прогремело несколько взрывов, шесть человек погибли

В ночь на четверг, 18 мая, в порту колумбийского города Картам прогремели несколько взрывов.

В Колумбии в порту прогремело несколько взрывов, шесть человек погибли

В результате инцидента, по предварительным данным, погибли шесть человек. Еще около 20 человек получили травмы.

Как сообщает ВВС, всего было три взрыва. Два из них произошли на одном и том же месте. По словам представителя местной пожарной службы, первые два взрыва прогремели на территории американского судостроительного завода Astivik, а третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.

После взрывов начался пожар, который вскоре потушили. О причинах взрывов пока не сообщается. На данный момент полиция устанавливает было ли это спланированное нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 17 мая, в польском городе Нижняя Силезия на предприятии по производству пороха произошел взрыв. В результате аварии 17 человек получили ранения. Двое сотрудников погибли, их тела спасатели нашли под завалами.


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