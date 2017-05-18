08:25 18.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Чехии прошли протесты против президента и министра финансов

В Праге и ряде других городов Чехии вновь прошли демонстрации против президента Милоша Земана и руководителя движения "ANO" ( "ДА"), министра финансов Андрея Бабиша. 

В Чехии прошли протесты против президента и министра финансов

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, несколько тысяч демонстрантов - собралось на главной Вацлавской площади столицы Праги.

При этом протестующие держали в руках лозунги и транспаранты с призывами к отставке Земана. Также люди требовали от политика вести прозрачную предпринимательскую деятельность.

В свою очередь митинги также прошли в семи других городах Чехии - это Брно, Оломоуц, Либерец, Ческе-Будеевице, Острава, Градец-Кралове, Угерске-Градиште. Так, выступали против влияния олигархов на политику и повседневную жизнь страны.

Кстати, участие в протестах взяли ряд известных чешских актеров, писателей, студенческих активистов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Стамбуле ранее начались протесты против результатов, проведенного накануне референдума.

 


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