Три человека погибли в ДТП во Львовской области - ФОТО

В селе Гирне Стрийского района Львовской области минувшей ночью произошло дорожно транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Отметим, что авария произошла около пяти часов утра в селе Горное Стрыйского района.
"Сегодня в 4.35 произошло столкновение грузовика МАН и микроавтобуса "Мерседес Спринтер", - говорится в сообщении.
В данный момент, полиция устанавливает личности погибших и обстоятельства аварии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пара супругов-пенсионеров в городе Ровно попала в серьезное ДТП. В итоге под колеса авто попал 84-летний мужчина и его супруга 76-ти лет.