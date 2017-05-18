09:06 18.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Три человека погибли в ДТП во Львовской области - ФОТО

В селе Гирне Стрийского района Львовской области минувшей ночью произошло дорожно транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Три человека погибли в ДТП во Львовской области - ФОТО

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Отметим, что авария произошла около пяти часов утра в селе Горное Стрыйского района.

"Сегодня в 4.35 произошло столкновение грузовика МАН и микроавтобуса "Мерседес Спринтер", - говорится в сообщении.

В данный момент, полиция устанавливает личности погибших и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пара супругов-пенсионеров в городе Ровно попала в серьезное ДТП. В итоге под колеса авто попал 84-летний мужчина и его супруга 76-ти лет.


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