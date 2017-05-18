Три человека погибли в ДТП во Львовской области - ФОТО

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Отметим, что авария произошла около пяти часов утра в селе Горное Стрыйского района.

"Сегодня в 4.35 произошло столкновение грузовика МАН и микроавтобуса "Мерседес Спринтер", - говорится в сообщении.

В данный момент, полиция устанавливает личности погибших и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пара супругов-пенсионеров в городе Ровно попала в серьезное ДТП. В итоге под колеса авто попал 84-летний мужчина и его супруга 76-ти лет.