12:37 18.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине парня сбил электропоезд

Электричкой "Лозовая-Харьков" на станции под названием "Артемовка" был сбит молодой парень.

На Харьковщине парня сбил электропоезд

Так, 15-летний мальчик по итогам полученных травм умер прямо на месте событий. Про это рассказали в коммуникационном полицейском отделе Харьковщины. Информация про это событие ранее поступила от отделения полиции – около восьми утра. Сведения про гибель передала дежурная станции "Артемовка".

Выяснилось, что электричка "Лозовая-Харьков сбила подростка. По итогам полученных тяжелых травм мальчик умер. Сейчас по факту решают вопрос касательно открытия уголовного производства, продолжается проверка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Виннитчине на крыше электрички ребенка ударило током.


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