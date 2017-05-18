На Харьковщине парня сбил электропоезд

Так, 15-летний мальчик по итогам полученных травм умер прямо на месте событий. Про это рассказали в коммуникационном полицейском отделе Харьковщины. Информация про это событие ранее поступила от отделения полиции – около восьми утра. Сведения про гибель передала дежурная станции "Артемовка".

Выяснилось, что электричка "Лозовая-Харьков сбила подростка. По итогам полученных тяжелых травм мальчик умер. Сейчас по факту решают вопрос касательно открытия уголовного производства, продолжается проверка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Виннитчине на крыше электрички ребенка ударило током.