Возле Багамских островов нашли обломки самолета

Они, скорее всего принадлежат исчезнувшему ранее самолету. Как сообщает CNN, по предварительным данным на борту самолета находились четверо американцев.

Это женщина 40 лет, мужчина 52 лет и двое их детей трех и четырех лет.

Сейчас спасатели проводятся поиски пассажиров. Как рассказал журналистам представителя береговой службы Флориды Эрика Вудалла, обломки обнаруженные в 25 километрах к востоку от Эльютера.

Небольшой самолет MU-2B с четырьмя людьми на борту, по ее словам, пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду. Он вылетел еще в понедельник в 11 часов утра по местному времени, около двух часов дня связь с ним была потеряна.

В момент исчезновения воздушное судно находилось на высоте более семь тысяч метро метров над Эльютера - одним из Багамских островов. Береговая охрана продолжает поиски возможно выживших пассажиров в этом районе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии в южной части острова Хоккайдо разбился самолет-разведчик воздушных сил самообороны Обломки самолета обнаружены в районе дамбы в городе Ассабу в южной части острова. Также известно, что на борту лайнера находилось четыре человека.