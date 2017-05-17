08:32 17.05.2017 | Происшествия | Новости
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В США пронесся торнадо, один человек погиб, 25 пострадали

В американском штате Висконсин в ночь на среду, 17 мая, пронесся сильный торнадо.

В США пронесся торнадо, один человек погиб, 25 пострадали

В результате стихийного бедствия погиб один человек. Как сообщает телеканал WQOW, торнадо обрушился на округ Бэррон.

Шериф округа Крис Фитцджеральд также сообщил, что в результате разгула стихии 25 человек пострадали. Наибольший вред нанесен парковке трейлеров, в которых проживали люди, а также птицеферме.

Вместе с тем синоптики сообщают, что вчера торнадо были зафиксированы также и в штатах Техас, Небраска, Оклахома, Канзас.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на крупнейший американский город штата Техас Хьюстон 15 февраля обрушилась серия торнадо. В результате осложненных погодных условий были травмированы восемь человек. Врачи оценили их травмы как не опасные для жизни.


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