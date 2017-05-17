В Польше на заводе пороха произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ФОТО

В результате аварии 17 человек получили ранения. Двое сотрудников погибли, их тела спасатели нашли под завалами. Как сообщает "Польское радио", взрывом полностью разрушен дом.

При этом по мнению спикера Комендатуры полиции в Зомбковицях Юзеф Кошалка под рухнувшим домом могут быть люди.

На месте происшествия сейчас работают пожарные те спасатели. Что стало причиной взрыва пока неизвестно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 16 мая, в российском Волгограде прогремел взрыв. В жилом четырехэтажном доме взорвался бытовой газ. В результате инцидента погибли четыре человека. Еще около десяти человек получили травмы.