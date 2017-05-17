21:58 17.05.2017 | Происшествия | Новости
100166033:Polishuk

В Польше на заводе пороха произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ФОТО

В среду, 17 мая, в польском городе Нижняя Силезия на предприятии по производству пороха произошел взрыв.

В Польше на заводе пороха произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ФОТО

В результате аварии 17 человек получили ранения. Двое сотрудников погибли, их тела спасатели нашли под завалами. Как сообщает "Польское радио", взрывом полностью разрушен дом.

При этом по мнению спикера Комендатуры полиции в Зомбковицях Юзеф Кошалка под рухнувшим домом могут быть люди.

На месте происшествия сейчас работают пожарные те спасатели. Что стало причиной взрыва пока неизвестно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 16 мая, в российском Волгограде прогремел взрыв. В жилом четырехэтажном доме взорвался бытовой газ. В результате инцидента погибли четыре человека. Еще около десяти человек получили травмы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив