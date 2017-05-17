Мальчика ударило током на крыше поезда

В сообщении говорится, что в Винницкой области 11-летний мальчик получил ожоги от удара током, поднявшись на крышу железнодорожного вагона. Ребенок был госпитализирован в Жмеринскую больницу. Медиков пострадавшему вызвал охранник предприятия, который увидел на территории детей. Состояние мальчика крайне тяжелое.

Сообщается также, что по факту происшествия возбуждено уголовное производство по (ст.291 УК Украины).

Ранее УРА-Информ сообщал, что на шахте "Центральная", которая является подразделением государственного предприятия "Мирноградуголь", смертельно травмировался машинист подземных установок.