Количество жертв взрыва газа в Волгограде выросло до четырех человек - ФОТО

Взрывной волной разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек.

Такие данные, по состоянию на утро среды, 17 мая, сообщаете российское агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники в местных властях. Отмечается, что тела еще двух погибших могут находиться под завалами.

При этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заверил, что по предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом, и после накопления газ взорвался. Сейчас власти области решают вопрос компенсаций жильцам дома, а также их расселение в пунктах временного размещения. На месте продолжают работать спасатели. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее руководитель областного следственного управления Следственного комитета России Михаил Музраев рассказал, что установлены личности двух из трех погибших. Это работник Волгоградгаза и жительница одной из квартир. Личность третьего погибшего сейчас устанавливается. Ночью из-под завалов была извлечена еще одна жертва - пожилая женщина 1931 года, которая проживала в этом доме, - рассказал он, добавив, что поисковые работы продолжаются.

Как сообщал УРА-Информ, взрыв в Волгограде произошел вчера вечером. В жилом четырехэтажном доме взорвался бытовой газ. Около десяти человек получили травмы.