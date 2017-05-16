В Венесуэле задержаны десятки участников акций протеста

Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, большая часть задержаний была проведена в городе Валенсия, столице штата Карабобо.

Так, чтобы выразить свое недовольство с политикой президента Николасом Мадуро, протестующие стали перекрывать движение по ключевым автомагистралям.

В связи с этим правоохранители в ряде регионов и в столице страны Каракасе использовали слезоточивый газ для разгона сторонников.

Стоит отметить, что с начала апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста. Например, организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений. Кроме того, погибли 44 человека и пострадали около тысячи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", митинг против правительства прошел в Варшаве, где собралось около 10 тыс. человек.