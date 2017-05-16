В США перевернулся автобус с детьми, десятки человек получили травмы

На момент аварии в машины находилось около 30 человек. Большинство из низ - дети.

В результате аварии практически все люди в салоне, а это 26 детей, трое воспитателей и водитель, получили травмы.

Как сообщает Fox News Baltimore, дорожно-транспортное происшествие произошло на скоростной автостраде I-95. Полиция предполагает, что аварию спровоцировал легковой автомобиль, водитель которого пытался обогнать автобус.

Вместе с тем он не справился с управлением и зацепил заднюю часть автобуса. Из-за этого автобус съехал на обочину и столкнулся с деревьями.

Врачи сообщают, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы в первую очередь. На месте катастрофы продолжают работают спасатели. Полиция начала расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Турции туристический автобус попал в аварию на трассе Мугла – Мармарис. У транспортного средства отказали тормоза и автобус упал со скалы. Погибли 24 человека. Среди жертв оказались только граждане Турции.