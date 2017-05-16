В Одессе во время массовой драки полицейскому словами нос - ВИДЕО

В результате инцидента пострадал полицейский. По данным очевидцев ему сломали нос.

Как сообщают местные СМИ, конфликт вспыхнул из-за неправильно припаркованной машины. После череды бранных слов в ход пошли биты и газовые баллончики.

При этом пострадал патрульный полицейский, которые пытался разнять дерущихся.

Вместе с тем местные журналисты отмечают, что среди участников драки был фигурант дела 2 мая, "общественник" Сергей Ходияк. Именно его друзья гуляли с собакой и затеяли потасовку.

Услышав шум драки, Ходияк прибежал на помощь соратникам, а потом вместе с ними напал на полицейских и нанес телесные повреждения правоохранителю.

Ходияк был очень пьян и его вместе с другими полиция задержала и доставлен в Киевское отделение полиции.

Полицейский, который получит перелом костей носа со смещением сейчас находится в больнице. Правоохранители открыли уголовное делопроизводство по статье Уголовного Кодекса Украины Насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу в честь для освобождения Одессы произошла драка. Конфликт случился на почве различных политических предпочтений участников торжественного мероприятия.