В Одессе во время массовой драки полицейскому словами нос - ВИДЕО
В Одесса в понедельник, 15 мая, на жилом массиве "Радужный" произошла массовая драка.
В результате инцидента пострадал полицейский. По данным очевидцев ему сломали нос.
Как сообщают местные СМИ, конфликт вспыхнул из-за неправильно припаркованной машины. После череды бранных слов в ход пошли биты и газовые баллончики.
При этом пострадал патрульный полицейский, которые пытался разнять дерущихся.
Вместе с тем местные журналисты отмечают, что среди участников драки был фигурант дела 2 мая, "общественник" Сергей Ходияк. Именно его друзья гуляли с собакой и затеяли потасовку.
Услышав шум драки, Ходияк прибежал на помощь соратникам, а потом вместе с ними напал на полицейских и нанес телесные повреждения правоохранителю.
Ходияк был очень пьян и его вместе с другими полиция задержала и доставлен в Киевское отделение полиции.
Полицейский, который получит перелом костей носа со смещением сейчас находится в больнице. Правоохранители открыли уголовное делопроизводство по статье Уголовного Кодекса Украины Насилие в отношении работника правоохранительного органа.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, после возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу в честь для освобождения Одессы произошла драка. Конфликт случился на почве различных политических предпочтений участников торжественного мероприятия.
Пресс-служба СБУ сообщает, что Служба безопасности совместно со спецподразделением Альфа задержали в Одессе группу местных жителей, подозреваемых в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.