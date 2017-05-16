В Мукачево в жилом доме прогремел взрыв

Тут сдетонировали две гранаты, предварительно типа РГД-5. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, инцидент произошел на улице Ивана Франко. Полиция на месте происшествия установила, что взрывной волной повреждена бетонная плита во дворе, частично поврежден фасад, а также треснуло стекло в окне.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Сейчас полиция устанавливает лиц, которые причастны к взрыву, устанавливает возможных свидетелей или очевидцы происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Угледар Донецкой области от взрыва гранаты погиб 12 лет ребенок. Мальчик нашел гранату на улице.