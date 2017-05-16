18:09 16.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Мексике журналиста застрелили из-за неугодного материала

CNN передал сообщение о том, что в Мексиканском городе Синалоа был застрелен журналист Хавьер Вальдес Карденас, который боролся с торговлей наркотиками.

В Мексике журналиста застрелили из-за неугодного материала

В сообщении говорится, что на Х.Вальдес был уважаемым журналистом в городе и опубликовал несколько книг о торговле наркотиками, преступности и ее влияния на общины.

Вышесказанное подтверждается тем, что даже президент Мексики Энрике Пенья Нието выразил свои соболезнования семье и друзьям Х.Вальдеса.

К словам президента страны присоединился также М.Леридон, генеральный директор всемирно известного информационного агентства AFP, в котором работал журналист.

"Мы оплакиваем эту трагедию и приносим соболезнования семье Хавьера и близким ему людям. Мы призываем мексиканскую власть пролить свет на это трусливое убийство", - заявил Мишель Леридон.

Сообщается, что это уже пятое убийство журналиста в Мексике за последний год.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Украине СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков в Киевской области.


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