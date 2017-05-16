В Киеве произошло убийство в ночном клубе

В сообщении говорится, что киевлянин отдыхал со своей девушкой в ночном клубе и ему не понравилось, что парень из другой компании подходит к его избраннице. Между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Сообщается, что ревнивец ударил оппонента кулаком в голову. От чего парень потерял сознание и умер до приезда врачей.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленник был задержан.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Киевщине арендатор насмерть забил хозяина квартиры.