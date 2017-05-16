15:38 16.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло убийство в ночном клубе

Отдел коммуникации полиции Киева сообщает, что правоохранители задержали 29-летнего киевлянина, который в ночном клубе на Печерске смертельно травмировал парня.

В Киеве произошло убийство в ночном клубе

В сообщении говорится, что киевлянин отдыхал со своей девушкой в ночном клубе и ему не понравилось, что парень из другой компании подходит к его избраннице. Между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Сообщается, что ревнивец ударил оппонента кулаком в голову. От чего парень потерял сознание и умер до приезда врачей.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленник был задержан.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Киевщине арендатор насмерть забил хозяина квартиры.


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