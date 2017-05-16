14:14 16.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Бородянском районе студентка покончила с собой

В Немешаево на Киевщине в одном из парков был обнаружен труп молодой студентки.

В Бородянском районе студентка покончила с собой

Так, самоубийство приняла решение совершить 16-летняя учащаяся колледжа – девочка решила повеситься на дереве. По факту правоохранители устанавливают вероятные причины, подтолкнувшие студентку к такому отчаянному шагу. Такое сообщение сегодня поступило от правоохранителей Киевщины.

Выяснилось, что в Бородянском районе молодая девушка повесилась в парке колледжа. Уже было установлено, что в последние дни никто особо не заметил перемен в поведении этой девушки.

А в комнате общежития, где она жила, обнаружили также и предсмертную записку. Там говорится, что план касательно самоубийства созрел давно, но причин там не указано.

Как сообщал УРА-Информ, в мае на Донбассе два боевика совершили самоубийство.


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