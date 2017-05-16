13:50 16.05.2017 | Происшествия | Новости
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В аэропорту Египта застряло более 200 украинских туристов - ФОТО

В египетском городе Хургада застряли украинские туристы, поскольку их самолет дважды пытался поднятся в воздух и чуть не потерпел крушение при попытке взлета.

В аэропорту Египта застряло более 200 украинских туристов - ФОТО

Об этом сообщила на странице в Facebook одна из пассажиров Виктория Рейникова.

По ее словам, в аэропорту Хургады остаются около 200 граждан Украины, среди которых 40 детей и трое беременных.

"В четыре утра привезли обратно и пытаются посадить в тот же самолет, который вчера не мог летать.Толпа разделилась на два фронта: один лететь на том самолете, который не взлетел вчера, другой – требует пригнать другой самолет", – отметила Рейникова.

Кстати, спустя некоторое время девушка сообщила, что туристов снова попытались отправить на этом же самолете, однако он не взлетел и в третий раз.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", два человека погибли при крушении легкомоторного бизнес-самолета Learjet 35-А вблизи от Нью-Йорка.


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