На Львовщине автомобиль упал с моста

Так, около поселка под названием Тухолька легковое авто рухнуло с мост. Эти сведения 16-го мая распространили в пресс-службе полиции Львова. Выяснилось, что водитель авто марки Опель как раз входил в поворот, однако вдруг транспорт занесло. В итоге авто частично оказалось повисшим над пропастью – примерно на высоте семи метров.

Водитель уточнил, что авто перевернулось в процессе его падения и рухнуло как раз на бок пассажирского сиденья. В транспорт набралась вода, водитель выбил стекло и вылез из авто.

Как сообщал УРА-Информ, в США в ДТП попал автобус, перевозивший детей. По итогам аварии травмированы почти все.