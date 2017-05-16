17:19 16.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине автомобиль упал с моста

На автодороге "Киев-Чоп" произошла авария.

На Львовщине автомобиль упал с моста

Так, около поселка под названием Тухолька легковое авто рухнуло с мост. Эти сведения 16-го мая распространили в пресс-службе полиции Львова. Выяснилось, что водитель авто марки Опель как раз входил в поворот, однако вдруг транспорт занесло. В итоге авто частично оказалось повисшим над пропастью – примерно на высоте семи метров.

Водитель уточнил, что авто перевернулось в процессе его падения и рухнуло как раз на бок пассажирского сиденья. В транспорт набралась вода, водитель выбил стекло и вылез из авто.

Как сообщал УРА-Информ, в США в ДТП попал автобус, перевозивший детей. По итогам аварии травмированы почти все.


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