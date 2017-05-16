Два тайника с гранатометами в зоне АТО нашла СБУ - ФОТО

Об этом сообщает пресс-службе СБУ.

Так, сотрудники строгого порядка в Лисичанске Луганской области конфисковали четыре реактивные противотанковые гранаты РПГ-26 и РПГ-22, пять гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами, ручную кумулятивную гранату РКГ-3ем, а также 1155 патронов к стрелковому оружию различного калибра.

Кроме того, из нежилых помещений Славянская Донецкой области правоохранители обнаружили еще станковый гранатомет АГС-17.

По словам служащих СБУ, были найдены два гранатомета РПГ-7В с выстрелами, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, противотанковое ружье ПТРД триста гранатометным выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25, а также почти 12 000 патронов калибра 7,62 и 5,45.

В данный момент продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове нашли сумку с боеприпасами. При осмотре содержимого сотрудники Госпогранслужбы и представители Нацполиции обнаружили 40 патронов калибра 7,62 мм и запал к ручной гранате.