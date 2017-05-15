07:56 15.05.2017 | Происшествия | Новости
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Во Франции неизвестные открыли стрельбу, пострадали три человека

В центральной Франции в департаменте Сена и Марна в воскресенье, 14 мая, неизвестные лица открыли стрельбу.

Во Франции неизвестные открыли стрельбу, пострадали три человека

В результате инцидента пострадали три человека. Как сообщает портал La republique, ссылаясь на данные полиции, подробности произошедшего пока не известны, однако правоохранители отметили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Для охраны правопорядка и выяснения обстоятельств случившегося полиция привлекла дополнительные силы, - заверили местные власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 апреля в центре Париже на улице Елисейские Поля произошла стрельба по полицейским. В результате происшествия один полицейский погиб, еще два человека получили ранения.

Нападавший был убит ответным огнем.

В полиции Парижа сообщили, что инцидент в центре Парижа может быть террористическим актом.

Позже ИГИЛ взяла на себя ответственность за случившееся.


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