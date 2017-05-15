Во Франции неизвестные открыли стрельбу, пострадали три человека

В центральной Франции в департаменте Сена и Марна в воскресенье, 14 мая, неизвестные лица открыли стрельбу.
В результате инцидента пострадали три человека. Как сообщает портал La republique, ссылаясь на данные полиции, подробности произошедшего пока не известны, однако правоохранители отметили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Для охраны правопорядка и выяснения обстоятельств случившегося полиция привлекла дополнительные силы, - заверили местные власти.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 апреля в центре Париже на улице Елисейские Поля произошла стрельба по полицейским. В результате происшествия один полицейский погиб, еще два человека получили ранения.
Нападавший был убит ответным огнем.
В полиции Парижа сообщили, что инцидент в центре Парижа может быть террористическим актом.
Позже ИГИЛ взяла на себя ответственность за случившееся.