03:00 15.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области горел частный дом, погиб мужчина

В Житомирской области в ночь на воскресенье, 14 мая, сгорел частный дом.

В Житомирской области горел частный дом, погиб мужчина

Спасатели получили сообщение, что селе Дубровка Чудновского района начался пожар. В результате инцидента погиб один человек.

Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь заметила хозяйка дома.

Горел ердак дома. Она побежала за помощью к сельскому голове, которая и вызвала спасателей.

На момент прибытия пожарных, пламенем была охвачена крыша дома общей площадью 60 квадратных метров. При этом женщина предупредила, что на чердаке мог находиться ее муж. Сотрудники ГосЧС проверили информацию и во время разборки разрушенных огнем конструкций обнаружили тело 76-летнего мужчины.

Спасатели около двух часов ночи ликвидировали возгорание, однако огнем была уничтожена крыша дома. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области в селе Березовка Тисменицкого района произошел пожар жилого дома, следствием которого стала гибель трех человек.


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