В Нью-Йорке загорелась самая старая "русская" синагога - ФОТО

На Манхэттене в Нью-Йорке загорелось здание старинной синагоги "Бейт Мидраш ха-Гадоль", в результате которого причинен значительный ущерб.
Об этом сообщает 9 канал.
Как отмечается, пламя обрушило крышу синагоги, построенной в середине позапрошлого века перебравшимися в США гражданами России.
При этом "Бейт Мидраш ха-Гадоль" считается самой старой синагогой Нью-Йорка.
Кроме того, власти города не раз ставили вопрос о сносе здания.
В данный момент, к счастью, никто не пострадал.
По словам спасателей, точная причина пожара в комплексе "Бейт Мидраш ха-Гадоль" пока не установлена.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в среду вечером на Дарницком рынке возник масштабный пожар. Оевидцы утверждают, что площадь возгорания большая и произошло сильное задымление.