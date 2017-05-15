В Нью-Йорке загорелась самая старая "русская" синагога - ФОТО

Об этом сообщает 9 канал.

Как отмечается, пламя обрушило крышу синагоги, построенной в середине позапрошлого века перебравшимися в США гражданами России.

При этом "Бейт Мидраш ха-Гадоль" считается самой старой синагогой Нью-Йорка.

Кроме того, власти города не раз ставили вопрос о сносе здания.

В данный момент, к счастью, никто не пострадал.

По словам спасателей, точная причина пожара в комплексе "Бейт Мидраш ха-Гадоль" пока не установлена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в среду вечером на Дарницком рынке возник масштабный пожар. Оевидцы утверждают, что площадь возгорания большая и произошло сильное задымление.