В Киргизии рухнула карусель, восемь человек попали в больницу - ФОТО

Инцидент произошел в парке Навои. Тут аттракцион "цепочная карусель" упал вместе с людьми, в результате чего восемь человек получили травмы.

Как сообщает издание Turmush, шесть человек с различными травмами скорая помощь увезла в больницу. Состояние одной из пострадавших женщин врачи оценивают как тяжелое. Два человека находятся в отделении травматологии городской больницы.

При этом среди пострадавших - трое детей, которые сейчас находятся в различных отделениях медучреждения.

Полиция открыла уголовно дело по статье Уголовного кодекса Киргизской респубики Нарушение правил охраны труда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае 13 марта, на ярмарке рухнула карусель вместе с людьми, которые в это время катались. Качели упали с пятиметровой высоты на землю. Как сообщают местные СМИ, аттракцион во время движения резко опустился вниз.