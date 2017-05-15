09:32 15.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Киргизии рухнула карусель, восемь человек попали в больницу - ФОТО

В центре города Ош в Киргизии в воскресенье вечером, 14 мая, во время работа рухнули качели.

В Киргизии рухнула карусель, восемь человек попали в больницу - ФОТО

Инцидент произошел в парке Навои. Тут аттракцион "цепочная карусель" упал вместе с людьми, в результате чего восемь человек получили травмы.

Как сообщает издание Turmush, шесть человек с различными травмами скорая помощь увезла в больницу. Состояние одной из пострадавших женщин врачи оценивают как тяжелое. Два человека находятся в отделении травматологии городской больницы.

При этом среди пострадавших - трое детей, которые сейчас находятся в различных отделениях медучреждения.

Полиция открыла уголовно дело по статье Уголовного кодекса Киргизской респубики Нарушение правил охраны труда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае 13 марта, на ярмарке рухнула карусель вместе с людьми, которые в это время катались. Качели упали с пятиметровой высоты на землю. Как сообщают местные СМИ, аттракцион во время движения резко опустился вниз.


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