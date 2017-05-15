В Харьковской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 80 млн гривен - ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

По его словам, в целом злоумышленники создали восемь предприятий. Так, они закупали сельхозпродукцию за наличные у сельхозпроизводителей без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учете, и после получения хранили ее на элеваторах в области.

Затем преступники изготавливали документы о реализации указанной продукции через предприятия-зернотрейдеры, в адрес компаний нерезидентов.

Таким образом, общий оборот конвертационного центра составил свыше 80 млн гривен.

В результате обысков сотрудники строгого порядка нашли почти 7,9 млн гривен в национальной и иностранной валюте, 27 печатей предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, а также сельскохозяйственную продукцию на сумму почти 2,4 млн гривен.

В данный момент по даному факту полиция открыла уголовное производство уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Николаевщине служащие СБУ недавно выявили нарколабораторию, которая занималась тем, что производила амфетамин.