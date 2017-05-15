В Японии разбился самолет-разведчик

Об этом сообщает телекомпания NHK.

Как отмечается, обломки самолета обнаружены в районе дамбы в городе Ассабу в южной части острова. Также известно, что на борту лайнера находилось четыре человека.

По информации минобороны Японии, самолет-разведчик перестал выходить на связь с авиационными диспетчерами. Так, лайнер вылетел из Саппоро в Хакодате для срочной перевозки пациента, который нуждался в неотложной помощи. Однако в районе аэропорта Хакодате самолет пропал с радаров.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Стоить отметить, что это был турбовинтовой самолет с экипажем 10 человек. Кроме того, длмна лайнера составляет 14 метров. Он оборудован для экстренной перевозки тяжелобольных, а также выполняет функции авианаблюдения и воздушной разведки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в международном аэропорту Каира был арестован преступник, который угрожал взорвать самолет, выполнявший рейс из Саудовской Аравии в Каир.