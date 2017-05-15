В ДТП на Львовщине пострадали 4 человека

Сообщается, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным рейсовым автобусом "БАЗ" сообщением Верхнячка – Львов, после чего столкнулся с автомобилем "Опель Омега".

В сообщении также говорится, что на момент столкновения в автобусе пассажиров не было. Однако телесные повреждения получили пассажиры других транспортных средств: водитель "Фольксвагена" и трое его пассажиров. Отмечено, что 19-летняя девушка и двоепаней в возрасте 24 и 18 лет в результате ДТП получили травмы.

По факту ДТП открыто уголовное производство.

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