13:19 15.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100165841:nastia

В ДТП на Львовщине пострадали 4 человека

Пресс-служба полиции Львовской области сообщаешь, что вчера в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

В ДТП на Львовщине пострадали 4 человека

Сообщается, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным рейсовым автобусом "БАЗ" сообщением Верхнячка – Львов, после чего столкнулся с автомобилем "Опель Омега".

В сообщении также говорится, что на момент столкновения в автобусе пассажиров не было. Однако телесные повреждения получили пассажиры других транспортных средств: водитель "Фольксвагена" и трое его пассажиров. Отмечено, что 19-летняя девушка и двоепаней в возрасте 24 и 18 лет в результате ДТП получили травмы.

По факту ДТП открыто уголовное производство.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Ровно пенсионеров сбил микроавтобус. Супружеская пара госпитализирована. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив