В Днепропетровской области нетрезвый охранник Яроша стрелял в таксистов - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента были ранены два человека. Как сообщают местные СМИ, нападавший оказался охранником Дмитрия Яроша, а причиной стрельбы в местного таксиста стало нежелание ответить пассажирам автомобиля на приветствие "Слава Украине".

Инцидент произошел на улице Медицинской возле автомобиля такси. По словам очевидцев, два пассажира ударили водителя сзади, когда тот отвернулся, чтобы отсчитать сдачу.

Им на подмогу пришел еще один участник конфликта. В разгаре ссоры пассажиры начали бить машину, а затем прострелили водителю такси обе ноги.

На помощь коллеге прибыли также другие таксисты, один из которых также получил ранение. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице.

При этом полиции удалось задержать двух участников конфликта на месте, а еще одному таки удалось скрыться.

Вместе с тем лидер Каменской городской организации "Правый Сектор" Аскольд Можейко на своей страничке в Facebook подтвердил, что один из задержанных входит в партию "Державницька ініціатива Яроша" и является телохранителем Дмитрия Яроша.

Мы не знаем всех обстоятельств, при которых произошел конфликт, однако считаем, что Ярош и руководство партии должны разобраться и опубликовать результаты собственного расследования, − написал Можейко.

Полиция открыла по факту стрельбы уголовное дело.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Сумах в воскресенье вечером, 14 мая, неизвестные лица напали и избили депутат городского совета Вячеслава Калиниченко. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в нейрохирургическом отделении областной больницы.