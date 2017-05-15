Под Киевом легковушка врезалась в грузовик, погиб один человек - ФОТО

В результате аварии на месте аварии погиб один человек. Еще одного пострадавшего скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов вечера на улице Центральная. Прибыв на место ДТП, спасатели установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2110, двигаясь в направлении центра поселка не справился с управлением.

В итоге его машина врезалась в грузовой автомобиль Mercedes, который стоял на обочине возле магазина. Сам водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

При этом спасателям пришлось его и пассажира деблокировать из автомобиля. Травмированного пассажира доставили в Барышевскую центральную районную больницу с ушибами грудной клетки и головы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Узин Белоцерковского района водитель грузовика сбил велосипедистку. Женщина получила тяжелые травмы головы. Скорая помощь увезла ее в больницу.