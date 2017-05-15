На Киевщине горела фабрика

Так, данная фабрика находится в Киевской области. Про возгорание недавно поведали очевидцы. По их словам – загорелись склады фабрики, где производят ткань в н.п. Березань. На месте на данный момент продолжают трудиться спасатели. Известно, что Березанская суконная фабрика занимается производством шерстяных одеял, пледов, а также шерстяной байки.

Как сообщал УРА-Информ, пожар в многоэтажном жилом доме произошел в столице в марте нынешнего года. Возгорание зафиксировано в здании, что на улице Половецкая, на одном из балконов девятого этажа.