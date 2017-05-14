17:00 14.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В результате аварии поезда в Греции украинцы не пострадали, - МИД

Украинских граждан среди пострадавших в аварии пассажирского поезда Intercity "Афины-Салоники" не зафиксировано.

В результате аварии поезда в Греции украинцы не пострадали, - МИД

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Тwitter.

"По оперативной информации полиции Салоники, украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда 13.05", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"поезд направлялся из Афин во второй по величине город страны Салоники и сошел с рельсов в городе Адендро. Тем не менее один из вагонов въехал в первый этаж двухэтажного дома. В результате аварии по меньшей мере четыре человека погибли и еще пять получили ранения. 


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