В результате аварии поезда в Греции украинцы не пострадали, - МИД

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Тwitter.

"По оперативной информации полиции Салоники, украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда 13.05", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", поезд направлялся из Афин во второй по величине город страны Салоники и сошел с рельсов в городе Адендро. Тем не менее один из вагонов въехал в первый этаж двухэтажного дома. В результате аварии по меньшей мере четыре человека погибли и еще пять получили ранения.