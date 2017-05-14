В Иране произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, эпицентр землетрясение располагался в 42 километрах от города Боджнурд.

Так, кактастрофа сколыхнула город Пишхалех с населением около 2 тыс. человек, примерно в 800 км к северо-востоку от иранской столицы Тегерана.

В связи с этим стихийное бедствие привело к отключению электричества и газа в 11 населенных пунктах. На данный момент продолжаются работы, в ходе которых оцениваются разрушительные последствия буйства стихии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане зафиксировано землетрясение в 5,9 балов.