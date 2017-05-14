13:49 14.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Иране произошло мощное землетрясение, есть погибшие

На границе Ирана и Туркмении произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7 баллов. В результате происшествия погибли три человека, 200 человек по меньшей мере получили ранения.

В Иране произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, эпицентр землетрясение располагался в 42 километрах от города Боджнурд.

Так, кактастрофа сколыхнула город Пишхалех с населением около 2 тыс. человек, примерно в 800 км к северо-востоку от иранской столицы Тегерана.

В связи с этим стихийное бедствие привело к отключению электричества и газа в 11 населенных пунктах. На данный момент продолжаются работы, в ходе которых оцениваются разрушительные последствия буйства стихии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане зафиксировано землетрясение в 5,9 балов. 


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