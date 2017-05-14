В Греции поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом - ФОТО

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, инцидент произошел в 21.40 вблизи Салоников. Кроме того, в поезде находились около 100 человек.

В свою очередь поезд направлялся из Афин во второй по величине город страны Салоники и сошел с рельсов в городе Адендро. Тем не менее один из вагонов въехал в первый этаж двухэтажного дома.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи и 12 бригад пожарных, продолжается спасательная операция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Львовщине с рельсов сошел поезд. Из них два были загружены лесом, а еще четыре вагона – пустые.