Боевики за сутки совершили 10 обстрелов на луганском направлении

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

По словам Александра Мотузяника, противники во время обстрелов использовали восемь раз тяжелое оружие. Кроме того, в Станично-Луганском районе зафиксирована одна вражеская вооруженная провокация с применением гранатометов.

При этом основной горячей точкой Новоайдарского района остается поселок Крымское. Там противник днем ​​широко применял бронетехнику, стрелковое оружие, а также выпустил более 25 минометных снарядов в сторону сил АТО, подчеркнул Мотузяник.

"В Новозвановке после 22:00 в течение 20 минут боевики выпустили около 40 мин, а затем сразу состоялся артиллерийский залп из 15 снарядов, выпущенных противником", - добавил пресс-секретарь Министерства обороны Украины.

Стоить отметить, в Попаснянском районе враг активизировался после захода солнца и сразу перешел к применению тяжелого оружия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на мариупольском направлении произошел крупнейший обстрел трех направлений в зоне АТО.