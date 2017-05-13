14:00 13.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернопольской области двое детей погибли при пожаре

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что в результате пожара в Тернопольской области погибли три человека, двое из них были детьми.

В Тернопольской области двое детей погибли при пожаре

В сообщении говорится, что трагедия произошла в с. Березовка Тисменицкого района.

12 мая, в 18 час. 35 мин. в частном жилом доме возник пожар.

По прибытию на место происшествие специальные службы уже не имели возможности спасти погибших.  На месте были обнаружены тела трех погибших. Двое из них – дети 2014 г.р.

В данный момент причина пожара устанавливается.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Запорожской области в Приазовском районе угарным газом отравилась семья из пяти человек.


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