В Тернопольской области двое детей погибли при пожаре

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что в результате пожара в Тернопольской области погибли три человека, двое из них были детьми.
В сообщении говорится, что трагедия произошла в с. Березовка Тисменицкого района.
12 мая, в 18 час. 35 мин. в частном жилом доме возник пожар.
По прибытию на место происшествие специальные службы уже не имели возможности спасти погибших. На месте были обнаружены тела трех погибших. Двое из них – дети 2014 г.р.
В данный момент причина пожара устанавливается.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Запорожской области в Приазовском районе угарным газом отравилась семья из пяти человек.