В Тернопольской области двое детей погибли при пожаре

В сообщении говорится, что трагедия произошла в с. Березовка Тисменицкого района.

12 мая, в 18 час. 35 мин. в частном жилом доме возник пожар.

По прибытию на место происшествие специальные службы уже не имели возможности спасти погибших. На месте были обнаружены тела трех погибших. Двое из них – дети 2014 г.р.

В данный момент причина пожара устанавливается.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Запорожской области в Приазовском районе угарным газом отравилась семья из пяти человек.