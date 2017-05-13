10:30 13.05.2017 | Происшествия | Новости
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Пять человек погибли в Сирии от авиаударов

Al Jazeera передает, что пять мирных жителей погибли на северо-востоке Сирии у города Дейр-эз-Зор в результате нанесенного международной коалицией авиаудара.

Пять человек погибли в Сирии от авиаударов

В сообщении говорится, что предположительно коалиции атаковали позиции боевиков в населенном пункте Эль-Курия, однако удар приняли на себя сирийские гражданские.

Кроме того, по данным телеканала ВВС, два дня назад во время ночного удара самолетов коалиции в сирийской деревне Эс-Салах, расположенной на севере Ракка, погибли не менее 11 местных жителей, включая четырех детей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что неделю назад в Сирии вступил в силу режим прекращения огня.


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