Пять человек погибли в Сирии от авиаударов

В сообщении говорится, что предположительно коалиции атаковали позиции боевиков в населенном пункте Эль-Курия, однако удар приняли на себя сирийские гражданские.

Кроме того, по данным телеканала ВВС, два дня назад во время ночного удара самолетов коалиции в сирийской деревне Эс-Салах, расположенной на севере Ракка, погибли не менее 11 местных жителей, включая четырех детей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что неделю назад в Сирии вступил в силу режим прекращения огня.