В Запорожье пять человек отравились угарным газом

В пресс-службе ГСЧС Запорожской области сообщили, что в Приазовском районе угарным газом отравились пять человек, трое из которых - дети.
В сообщении говорится, что отравления получила целая семья.
Мужчина 1975 г.р. и ребенок 2003 г.р. пострадали больше всего и находятся в реанимационном отделении центральной районной больницы.
Кроме них, женщина 1979 г.р. с детьми 2005 г.р. и 2009 г.р. находятся в детском отделении. У них состояние стабильное.
В данный момент ведется расследование. Соответствующие органы пытаются установить причину отравления.
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