15:13 12.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье пять человек отравились угарным газом

В пресс-службе ГСЧС Запорожской области сообщили, что в Приазовском районе угарным газом отравились пять человек, трое из которых - дети.

В Запорожье пять человек отравились угарным газом

В сообщении говорится, что отравления получила целая семья.

Мужчина 1975 г.р. и ребенок 2003 г.р. пострадали больше всего и находятся в реанимационном отделении центральной районной больницы.

Кроме них, женщина 1979 г.р. с детьми 2005 г.р. и 2009 г.р. находятся в детском отделении. У них состояние стабильное.

В данный момент ведется расследование. Соответствующие органы пытаются установить причину отравления.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве 150 человек было эвакуировано при пожаре в одном из местных офисов.


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