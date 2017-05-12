В одном из киевских офисов произошел пожар

В пресс-службе ГСЧС Киева сообщили, что в Печерском районе столицы произошел пожар. Эвакуированы 150 человек.
В сообщении говорится, что пожар произошел в трехэтажном офисном здании по ул. Мечникова.
Спасатели выяснили, что на 2-м этаже здания в электрощитке произошло короткое замыкание электропроводов с последующим возгоранием.
Сообщается, что пожар был ликвидирован оперативно, однако избежать жертв помогла экстренная эвакуация людей из офиса.
В данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Лукьяновском СИЗО Киева произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало.