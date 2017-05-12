13:25 12.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В одном из киевских офисов произошел пожар

В пресс-службе ГСЧС Киева сообщили, что в Печерском районе столицы произошел пожар. Эвакуированы 150 человек.

В одном из киевских офисов произошел пожар

В сообщении говорится, что пожар произошел в трехэтажном офисном здании по ул. Мечникова.

Спасатели выяснили, что на 2-м этаже здания в электрощитке произошло короткое замыкание электропроводов с последующим возгоранием.

Сообщается, что пожар был ликвидирован оперативно, однако избежать жертв помогла экстренная эвакуация людей из офиса.

В данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Лукьяновском СИЗО Киева произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало.


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