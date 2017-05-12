09:32 12.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области грузовик сбил велосипедистку

В городе Узин Белоцерковского района водитель грузовика сбил велосипедистку.

В Киевской области грузовик сбил велосипедистку

Женщина получила тяжелые травмы головы. Скорая помощь увезла ее в больницу. Как сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения, инцидент произошел около полудня.

На перекрестке водитель грузовика наехал на велосипедистку. Врачи скорой, которые приехали на вызов, диагностировали у 49-летней потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа и состояние алкогольного опьянения.

С тяжелыми травмами потерпевшую увезли в реанимационное отделение местной больницы.

Полиция открыла по данному факту уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на проспекте Дмитрия Яворницкого столкнулась машина скорой помощи и легковой автомобиль. В результате аварии есть четверо пострадавших, среди них - беременная женщина.


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