18:36 12.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчина насмерть забил бывшую учительницу

Пресс-служба киевской полиции сообщает, что правоохранители задержали мужчину, убившего своего бывшего педагога.

В Киеве мужчина насмерть забил бывшую учительницу

В сообщении говорится, что тело женщины со следами насильственной смерти нашли в кустах возле жилого дома. Личной убитой была установлена, и в ходе следствия выяснилось и имя виновного в преступлении.

Сообщается, что подозреваемый не стал отрицать свою вину. Во время следственного эксперимента мужчина описал, как бил палкой свою бывшую учительницу. От нанесенных травм женщина скончалась.

Кроме этого, задержанный пояснил, что в день убийства он вместе с потерпевшей выпивали. И избил он ее за то, что женщина начала им управлять и давать указания.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Одессе мужчина прострелил голову слесарю.


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