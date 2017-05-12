11:05 12.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ изъяла в Кировоградской области арсенал оружия - ФОТО

Работники Службы безопасности Украины пересекли арсенал оружия и боеприпасов в местного жителя города Светловодск Кировоградской области.

СБУ изъяла в Кировоградской области арсенал оружия - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в злоумышленников правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья, малокалиберную винтовку, три гранаты Ф-1 и РГД-5, тротиловую шашку весом 200 граммов и почти восемьдесят патронов различного калибра для огнестрельного оружия.

В данный момент по даному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, продолжаются неотложные следственные действия для установления происхождения оружия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее служающие СБУ задержали группу торговцев, которые в нескольких областях Украины продавали вывезенное из района проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы. 


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