14:49 12.05.2017 | Происшествия | Новости
100165710:labazovych

На юго-западе Пакистана произошел взрыв, десятки погибших

В юго-западной пакистанской провинции Белуджистан в пятницу, 12 мая, прогремел мощный взрыв.

На юго-западе Пакистана произошел взрыв, десятки погибших

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, взрыв произошел недалеко от города Мастунг. 

При этом News World India передает в своем микроблоге в Тwitter, что в результате взрыва в Пакистане погибли по меньшей мере 10 человек.

"По меньшей мере 10 убитых, 17 человек получили ранения в результате взрыва в Мастунге в Пакистане", - гласит сообщение.

На данный момент выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Рима на улице Авентино недалеко от почтового отделения взорвалось неизвестное устройство. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив