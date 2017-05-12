На юго-западе Пакистана произошел взрыв, десятки погибших

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, взрыв произошел недалеко от города Мастунг.

При этом News World India передает в своем микроблоге в Тwitter, что в результате взрыва в Пакистане погибли по меньшей мере 10 человек.

"По меньшей мере 10 убитых, 17 человек получили ранения в результате взрыва в Мастунге в Пакистане", - гласит сообщение.

На данный момент выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Рима на улице Авентино недалеко от почтового отделения взорвалось неизвестное устройство.