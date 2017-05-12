Девушка умерла во время пластической операции в Одессе

В сообщении говорится, что у девушки была врожденная патология (заячья губа и волчья пасть). До этого Ирину оперировали в институте стоматологии. Во время операции у пациентки поднялась температура до 40 градусов. Была вызвана реанимация, но спасти ее не удалось.

Сообщается, что причиной смерти стала реакция организма на наркоз. Полиция открыла уголовное производство по признакам статьи 140 УК Украины "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником".

Ранее УРА-Информ сообщал, что в харьковском метро на станции "Дворец спорта" скончался 56-летний мужчина.