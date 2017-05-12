19:30 12.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине мужчина зарезал человека из-за кредита

Пресс-служба прокуратуры Киевской области сообщила об убийстве на почве конфликта из-за банковского кредита.

На Киевщине мужчина зарезал человека из-за кредита

В сообщении говорится, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении неоднократно судимому преступнику, который ножом нанес смертельное ранение мужчине.

Сообщается, что к подозреваемому пришел человек с целью выяснить почему в его адрес приходят сообщения из банка касательно неуплаченного кредита, который ранее брал рецидивист. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт. Тогда подозреваемый начал угрожать ножом потерпевшему. Пытаясь защититься, мужчина выбежал со двора, но на улице его настиг злоумышленник и нанес 4 колото-резаные раны ножом в область грудной клетки. От нанесенных травм потерпевший скончался на месте.

Рецидивист был задержан. Открыто уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Днепре женщина убила сожителя. Преступница выстрелила мужчине в область сердца. 


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